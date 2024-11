Sport.quotidiano.net - Lucchese - Una trasferta molto insidiosa. Gorgone recupera Giacchino e Costantino

Buone notizie dall’infermeria, alla vigilia della lungadi Campobasso, la più lunga del girone (950 chilometri tra andata e ritorno). Hannoto da precedenti infortuni sia il centravantiche la mezz’ala, con l’"ex" delle giovanili del Genoa che, per la verità, non abbiamo ancora visto all’opera. Ma crediamo chevoglia, giustamente, dare fiducia alla squadra che ha conquistato un bel pari a Chiavari. Al massimo, potrebbe esserci una staffetta trae Magnaghi, anche se quest’ultimo sta andando piuttosto bene. Ma, come sempre, il trainer tirerà le somme del lavoro settimanale dopo la rifinitura di questa mattina.