Iran, protesta anti molestie e si spoglia: arrestata studentessa Non sono note nè le sorti tantomeno le generalità della giovane ragazze che avrebbe subìto i soprusi da parte del gruppo paramilitare dell'IRGC

Un gesto di protesta contro le rigide norme di abbigliamento imposte nelle università iraniane ha scatenato un dibattito sui social del Paese, dove è diventato virale il video di una studentessa che si spoglia nel cortile dell’università. La ...

È diventato virale sui social il video di una ragazza iraniana che si è spogliata per protesta all’Università di Teheran. La giovane era stata ripresa dalla polizia dell’ateneo per via del suo abbigliamento ritenuto non idoneo visto che non ...