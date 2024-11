Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno una strategia per la puntata di lunedì? Ecco cosa hanno notato gli altri inquilini

Leggi tutto su Isaechia.it

I concorrenti più discussi di quest’ultima edizione delnon possono che essere all’unanimità, volenti o nolenti,Gatta eSpolverato. Giudicati da gran parte del pubblico e da quasi tutti i loro cocome degli attori o comunque degli abili giocatori, non si può di certo negare che i due non stiano tenendo le fila di queste prime puntate del reality show di Alfonso Signorini. Dopo i baci infuocati e le performance h0t a uso e consumo non solo delle telecamere, ma anche degligieffini che si sono ritrovati a guardare un film er0tico in diretta, nelle ultime oresono entrati nell’occhio del ciclone per essersi volutamente isolati dal resto della Casa. I due si sarebbero allontanati un po’ da tutti, anche dai concorrenti con cui avevano stretto un legame più forte.