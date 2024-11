Ilgiorno.it - Franco Tosi. Ecco svelato l’ingresso nuovo

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Caduto il velo,ilingresso dellache, dopo aver costruito la sua storia passata sulle immagini in bianco e nero degli operai in entrata e uscita da piazza Monumento, si prepara a costruire il futuro a partire dall’angolo tra via Alberto da Giussano e via San Bernardino: qui, tolte le coperture che per mesi hanno celato i lavori in corso, è ora sotto gli occhi di tutti i legnanesi ilaccesso studiato per sostituire quello originario, diventato inutilizzabile dopo la vendita all’asta delle palazzine uffici che si affacciano sul monumento di Alberto da Giussano.