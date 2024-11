Ilrestodelcarlino.it - "Dagli alloggi alle scuole, si vive solo del passato"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) È stato un fine ottobre importante per alcune famiglie senigalliesi grazie alla consegna di 16di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a Marzocca e altri 8di edilizia residenziale pubblica agevolata a San Silvestro. Nonostante ciò il capogruppo del Partito Democratico Dario Romano critica alcuni aspetti. "Sono interventi attesi da anni che hanno avuto una lunga programmazione e gestazione, ma alla fine potranno dare risposte a 24 nuclei familiari in graduatoria - dice Romano -. Attendiamo che si sblocchi al più presto la situazione al Cesano, dove si è in attesa dell’ultimazione e della consegna di 44tra edilizia sovvenzionata e agevolata con patto di futura vendita, gliin viale IV novembre e l’ex asilo Le Mimose. Sinora però le inaugurazioni sono frutto di programmazioni passate.