Oasport.it - Carlos Sainz ci crede: “La pioggia può darci una possibilità di essere più vicini alle McLaren”

Leggi tutto su Oasport.it

Tantaa Interlagos prima e nel corso delle qualifiche del GP di F1 sul tracciato brasiliano, ventunesima tappa del Mondiale 2024. La perturbazione che si è abbattuta nella zona ha reso impossibile il regolare svolgimento del time-attack, posticipato a domani prima del GP. Tuttavia, lapotrebbeancora compagna di viaggio. A commentare la situazione è stato il ferrarista: “C’era troppa acqua in pista, guidare con queste macchine è difficile per la visibilità. L’asfalto nuovo, inoltre, non è molto drenante“, ha affermato il pilota iberico della Rossa. “La verità che in F1 attualmente non c’è l’assetto dacome prima, ma si lavora sui freni per scaldare le gomme. Il resto non tocchi niente, non esiste più il set-up da bagnato classico. Tutto dipende da come fai lavorare la gomma“, ha precisato