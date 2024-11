Lapresse.it - Bolivia, oltre 200 soldati presi in ostaggio dai sostenitori di Morales

Leggi tutto su Lapresse.it

Il ministero degli Esteri dellaha denunciato che “gruppi irregolari nella zona del Chapare, nel dipartimento di Cochabamba, hanno preso inpiù di duecento militari e si sono appropriati di armi da guerra e munizioni che si trovavano all’interno dei locali militari”. Secondo La Nacion si tratta didell’exdente Evoin protesta da 20 giorni. Governo: “Escalation destabilizzante” Il ministero degli Esteri ha definito il sequestro come la continuazione “dell’escalation destabilizzante contro il sistema democratico”. L’attualedenteno, Luis Arce, ha definito il sequestro di tre caserme militari in una zona di coltivazione della coca nellacentrale come “un atto criminale assolutamente riprovevole e lontano da qualsiasi legittima rivendicazione sociale del movimento contadino indigeno”.