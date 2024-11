Iltempo.it - Boccia "triste e solitar" si sfoga: "Ho la tachicardia, assediata dai media"

(Iltempo.it - sabato 2 novembre 2024) Ricomparsa in tv per la terza volta in poche settimane, l'imprenditrice campana Maria Rosariaha fatto precedere la sua epifania con un lungo sfogo sui social. Una confessione accorata che stride con l'immagine spavalda e indomita che ha sempre voluto dare di sé fin dallo scoppio dell'affaire del Mic che ha portato alle dimissioni l'ex ministro Gennaro Sangiuliano. «Prima di apparire in video» scrive, «ritengo opportuno comunicare il mio stato d'animo, la profondazza che mi pervade, sentimenti che mai auguro ad alcuno di provare». E illustra: «Sono da tempo catapultata in un insostenibile processotico sulla mia persona, sulla mia vita privata, in modalità tali da distruggere la mia vita relazionale, il mio lavoro e la mia onorabilità di donna».