Lopinionista.it - Annelisa Addolorato presenta “Mandala di Luce” al Tirana Book Fair

– Per il, presso l’Hilton Garden Inn di, e in collaborazione con Gusto Italiano e Libri domenica 3 novembre alle ore 17,30 ci sarà lazione del volume di poesie “di” di(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno).l’autrice Silvana Carolla “La cura della casa è come la costruzione di un meraviglioso, un giardino mutante di cui prendersi cura. Curiosa, viaggiatrice, cura la natura con amore viscerale: la Terra siamo noi, energia vitale e cosmica. La pagina diventa sessione di arte marziale pratica con alternanza esatta di racconti, frasi poetiche e riflessioni. Il libro scorre con la caratteristica leggera nota di melanconia esistenziale giapponese, stile Mieko Kawakami, ben descrivendo la struggente presenza dell’essere e dell’amare”, dice Serena Rossi.