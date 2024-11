Allarme ad Ardea | tigre avvistata nei pressi delle abitazioni è caccia al felino

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 2 novembre 2024 – Panico trae Aprilia, dove un residente ha segnalato l’avvistamento di unain viaCittadinanze, vicino alle villette e alle case popolari di. La notizia, che ha subito allarmato la comunità, ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente, avviando le ricerche per localizzare l’animale. L’incontro ravvicinato ha lasciato sgomenti e impauriti i residenti, spaventati all’idea di un grandelibero vicino alle. Un anziano residente ha commentato: “Laè stata vista proprio davanti al mio cancello; la paura è tanta e non possiamo vivere nel terrore. Speriamo che venga trovata al più presto.” Le ricercheforze dell’ordine In breve, la segnalazione ha coinvolto le forze dell’ordine, per attivare le verifiche necessarie e ha esteso il pattugliamento fino alle zone di Fossignano e Campo del Fico.