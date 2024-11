Quotidiano.net - Abbandono della scuola. L’Italia scende sotto il 10%: "Avanti con la riforma"

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Sul frontedispersione scolastica(nel 2023 tra i primi tre Paesi peggiori in Europa dopo Spagna e Germania) ha raggiunto un nuovo minimo storico,ndo al 9,4% nel 2024. Dato che – sostenuto dallo stanziamento di 325 milioni di euro, tra fondi Pnrr e fondi ministeriali – anticipa il raggiungimento dell’obiettivo del 10,2% fissato dal Pnrr per il 2026. In tale scenario dopo ‘Agenda Sud’, l’iniziativa avviata già dallo scorso anno per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti nelle aree del Mezzogiorno, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara lancia il piano per il Nord.