Zelensky: l’Ucraina non cederà il suo territorio (Di venerdì 1 novembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina non cederà il suo territorio in cambio della pace. “Secondo la sua costituzione, l’Ucraina non ha il diritto di cedere il proprio territorio”, ha detto Zelensky. Zelensky: l’Ucraina non cederà il suo territorio alla Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare del possibile Periodicodaily.com - Zelensky: l’Ucraina non cederà il suo territorio Leggi tutto su Periodicodaily.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato chenonil suoin cambio della pace. “Secondo la sua costituzione,non ha il diritto di cedere il proprio”, ha dettononil suoalla Russia Il presidente ucraino Volodymyrè tornato a parlare del possibile

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nella Nato se cede territori a Putin:dice no; L’presenta il «piano per la vittoria». Ma l’accordo è lontano; “Mai cessioni territoriali”. Ormai alla vittoria crede soltanto; Volodymyr: "Se il Congresso Usaaiuterà l', l'perderà la guerra" - Gli Himars ucraini colpiscono un gruppo di veicoli militari russi fermi alla stazione di servizio;all'Onu: Vogliamo pace vera,accordo imposto; "possiamo vincere":cede territori a Putin per pace? Lo scenario; Approfondisci 🔍

Zelensky contro Usa, Nato e alleati. Russia esulta: "Ha perso legittimità"

(msn.com)

Non solo Alleanza atlantica e Stati Uniti per il ritardo nella consegna delle armi, il presidente ucraino critica anche l'Occidente per la reazione "nulla" all'arrivo delle truppe di Kim. E Mosca ...

Guerra in Ucraina, russi avanzano sempre più, Zelensky: “Abbiamo bisogno degli ucraini all’estero”

(msn.com)

Una situazione che ha spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a chiedere il sostegno dei propri connazionali che hanno lasciato il Paese negli ultimi due anni e mezzo, cioè dall'inizio ...

Ucraina, Zelensky in pressing su Usa e Nato: "Aiuti non arrivano"

(msn.com)

Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, ...

Ucraina: Zelensky rifiuta di ricevere Antonio Guterres a Kiev dopo la visita del segretario generale dell’Onu in Russia

(tpi.it)

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è rifiutato di ricevere a Kiev il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo la visita dell’ex premier portoghese a Kazan, in ...