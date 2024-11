Via vai sospetto di auto in periferia a Busto Arsizio, arrestati due uomini con un chilo di cocaina e oltre 30mila euro (Di venerdì 1 novembre 2024) Busto Arsizio (Varese), 1 novembre 2024 – Un 31enne e un 38enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nell’ambito di una operazione finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona di Busto Arisizio, nel Varesotto. La polizia è entrata in azione dopo aver ricevuto alcune informazioni relative alla presenza sospetta di alcune auto in una via periferica della città. In particolare, era stato segnalato un continuo andirivieni di veicoli, che con brevi soste permettevano ad una persona, descritta come un uomo di corporatura robusta, di salire a bordo per poi poco dopo scendere e rientrare in una palazzina poco distante nella stessa strada. Ilgiorno.it - Via vai sospetto di auto in periferia a Busto Arsizio, arrestati due uomini con un chilo di cocaina e oltre 30mila euro Leggi tutto su Ilgiorno.it (Di venerdì 1 novembre 2024)(Varese), 1 novembre 2024 – Un 31enne e un 38enne sono statiper detenzione ai fini di spaccio di, nell’ambito di una operazione finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona diArisizio, nel Varesotto. La polizia è entrata in azione dopo aver ricevuto alcune informazioni relative alla presenza sospetta di alcunein una via periferica della città. In particolare, era stato segnalato un continuo andirivieni di veicoli, che con brevi soste permettevano ad una persona, descritta come un uomo di corporatura robusta, di salire a bordo per poi poco dopo scendere e rientrare in una palazzina poco distante nella stessa strada.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diin periferia a Busto Arsizio, arrestati due uomini con un chilo di cocaina e oltre 30mila euro; La coppia di pensionati spacciatori. Scoperti in frigo e nell’armadio tredici chili di hashish: arrestati; In macchina con 380 euro di spesa rubata: tre persone fermate dai carabinieri e denunciate; Carmagnola, ildal negozio non per la merce ma per la droga: gestore arrestato; Armi, 80 chili di droga e veicoli rubati, arrestato un 70enne a Bergamo; Milano, usa il garage come centrale di spaccio di droga: incastrato da viavai. Arrestato; Approfondisci 🔍

Viavai sospetto fa scattare la perquisizione, sequestrata cocaina e 6.500 euro

(genovatoday.it)

Nell'ultimo periodo, i carabinieri hanno notato uno strano viavai di noti assuntori di droga dall'abitazione dell'uomo, per cui, a conclusione di vari servizi di osservazione, è scattata la ...

Ardea, bloccano la strada con i rifiuti, 61enne resta intrappolata in auto e ha un malore: codice rosso

(msn.com)

L’ennesimo scarico di rifiuti in via dei Monti di Santa Lucia, ad Ardea, stavolta poteva trasformarsi in tragedia. E non per gli ormai consueti roghi tossici. Ma perché stavano provocando la morte di ...

Siracusa. Viavai sospetto, nascosti in frigorifero e in un barattolo hashish e marijuana: denunciato un uomo

(libertasicilia.it)

A seguito di diverse segnalazioni ricevute per un viavai sospetto da un’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma hanno deciso di appostarsi fuori dalla casa in questione. Nel corso delle ...

La casa in affitto diventa un 'bordello': viavai sospetto e blitz della polizia

(genovatoday.it)

Viavai sospetto e indagine lampo Diversi cittadini di Sestri Ponente avevano segnalato un anomalo viavai di uomini all'interno di un appartamento, così sono scattate le indagini all'inizio del mese di ...