Tremolada, quanti ricordi al Comunale. Gol, assist e giocate da vero numero 10 (Di venerdì 1 novembre 2024) Ad Arezzo ha ballato una stagione sola, nel 2015/16 in serie C, lasciando il segno e un buon ricordo: 33 presenze, 10 gol, 8 assist, il cavallino d’oro e la perla amaranto. Scuola Inter, aveva un sinistro morbidissimo, visione di gioco, tiro da fuori, abilità sui piazzati. Segnava e faceva Arezzonotizie.it - Tremolada, quanti ricordi al Comunale. Gol, assist e giocate da vero numero 10 Leggi tutto su Arezzonotizie.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Ad Arezzo ha ballato una stagione sola, nel 2015/16 in serie C, lasciando il segno e un buon ricordo: 33 presenze, 10 gol, 8, il cavallino d’oro e la perla amaranto. Scuola Inter, aveva un sinistro morbidissimo, visione di gioco, tiro da fuori, abilità sui piazzati. Segnava e faceva

