Torta rustica golosa: con pisellini, scamorza e speck, ottima come antipasto e non solo!

Oggi voglio mostrarvi una Torta salata da realizzare facilmente e da farcire come più vi piace, un'ottima ricetta svuota frigo. A casa mia il ripieno varia di volta in volta e devo dire che la sua riuscita è un successo assicurato. L'impasto cuoce facilmente e possiamo arricchirlo con ciò che già abbiamo in frigo e in dispensa, senza per forza dover comprare nuovi ingredienti! Nella versione che vado a mostrarvi ho usato dei pisellini surgelati, della scamorza, dello speck a cubettini e un bel po' di parmigiano. L'insieme di questi ingredienti ha dato vita ad un risultato gustosissimo.

Ricette originali della torta rustica - 12 ricette

Solo 3 ingredienti per questi quadrotti con cioccolato e Nutella: velocissimi da preparare, golosi e pieni di mandorle e nocciole. I bambini li adoreranno! Tribù golosa vi svela anche la ricetta della ...

Piselli in padella

I piselli in padella sono un contorno classico, gusto e leggero buono ad accompagnare secondi piatti di carne, torte salate o rustici. Si preparano in modo semplice e veloce e sono ottimi da gustare ...

Torta salata al prosciutto

La torta salata è la classica preparazione svuotafrigo, prova questa golosa pasta sfoglia ripiena di saporito prosciutto e morbida ricotta vaccina e diventerà uno dei tuoi cavalli di battaglia per le ...

Torta salata di primavera

Per preparare la torta salata di primavera ... Quando lo scalogno sarà appassito unite i piselli e cuocete a fuoco dolce per 8-10 minuti aggiungendo alla fine anche gli asparagi per farli insaporire.