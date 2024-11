.com - Terza Categoria / Il girone C entra nel vivo: il programma completo della quinta giornata

Leggi tutto su .com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: Largo Europa e Albacina per confermare il primato, il Maiolati riparte contro la Junior Jesina e la Spes in casa del Serra Volante mentre l’Urbanitas Apiro ospita il Valle Del Giano: tanti scontri importanti nelladelC VALLESINA, 1 novembre 2024 – Altro giro di valzer per ilC di, che sabato 2 novembre vedrà svolgersi la sua. Siamo ancora alle battute iniziali di questo campionato, ma i punti in palio si iniziano a fare sempre più pesanti e il cammino delle squadre sta iniziando a prendere una direzione ben delineata. Sarà dunque importante per tutte le 15 squadre rispondere al meglio agli impegni di questae delle prossime, per non perdere terreno prezioso e restare in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali.