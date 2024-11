Altri percorsi" al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. La compagnia residente Zaches Teatro presenta "Arlecchino", un’opera dedicata al maestro Eugenio Allegri, per anni direttore artistico del Teatro comunale. Ideato e progettato da Luana Gramegna e Francesco Givone, lo spettacolo, con la regia e la drammaturgia di Luana Gramegna, vede l’interpretazione e la co-creazione di Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti. In un Teatro ormai dismesso e fatiscente irrompono tre Pulcinella, goffi personaggi in cerca del loro re Arlecchino. I tre lo cercheranno disperatamente, convinti che, insieme a lui, troveranno anche la speranza per un futuro migliore e la forza per non soccombere all’oblìo. Lanazione.it - Teatro Fonderia: "Altri percorsi" con Arlecchino Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Sarà un’anteprima nazionale ad aprire domani alle 21.15 la rassegna "" alLeopolda di Follonica. La compagnia residente Zachespresenta "", un’opera dedicata al maestro Eugenio Allegri, per anni direttore artistico delcomunale. Ideato e progettato da Luana Gramegna e Francesco Givone, lo spettacolo, con la regia e la drammaturgia di Luana Gramegna, vede l’interpretazione e la co-creazione di Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti. In unormai dismesso e fatiscente irrompono tre Pulcinella, goffi personaggi in cerca del loro re. I tre lo cercheranno disperatamente, convinti che, insieme a lui, troveranno anche la speranza per un futuro migliore e la forza per non soccombere all’oblìo.

Teatro Fonderia: "Altri percorsi" con Arlecchino

Sarà un’anteprima nazionale ad aprire domani alle 21.15 la rassegna "Altri percorsi" al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. La compagnia residente Zaches Teatro presenta "Arlecchino", un’opera ...

Da oggi, sabato 26 ottobre, dalle 10 sarà possibile acquistare il proprio biglietto per gli spettacoli in calendario, all’ufficio Iat o, allo stesso orario, online. Follonica: Si aprono domani, sabato ...

Al via la vendita dei biglietti per la rassegna teatrale "Altri percorsi" e per la stagione teatrale di Follonica, in provincia di Grosseto ...

Accanto alla stagione teatrale canonica, anche quest’anno il Teatro Fonderia Leopolda propone la rassegna “Altri Percorsi”: tre appuntamenti che porteranno sul palco del teatro comunale ...