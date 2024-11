Universalmovies.it - Star Wars | Il nuovo trailer della serie tv Skeleton Crew

(Universalmovies.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’universoè pronto per espandersi ulteriormente attraverso la nuovatv. Con i primi due episodi in arrivo su Disney+ a partire dal 3 dicembre, la nuovatvsi è mostrata nuovamente quest’oggi con unentusiasmante. Le nuove immagini offrono unsguardo alla incredibile avventura condotta da un gruppo di ragazzini in giro per l’universo, con un Jude Law – qui in forma smagliante – a guidarli. Il precedenteera stato mostrato in occasione dell’annuale D23, lo trovate a questo nostro indirizzo.Note di Produzione Laè stata creata da Jon Watts. Tra i registi impegnati lo stesso Watts, David Lowery, Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. In cabina produttiva Dave Filoni, Christopher Ford e Jon Favreau.