l’ufficio postale di piazza della Vittoria a Treviso resterà chiuso da mercoledì 6 novembre per consentire lo Spostamento dell’ATM Postamat da via Bressa a via degli Scaligeri, vicino all’entrata principale dell’ufficio. Durante il periodo degli interventi, per tutte Trevisotoday.it - Spostamento del Postamat, chiude l’ufficio postale di piazza della Vittoria Leggi tutto su Trevisotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trevisotoday.it: Poste Italiane comunica chedia Treviso resterà chiuso da mercoledì 6 novembre per consentire lodell’ATMda via Bressa a via degli Scaligeri, vicino all’entrata principale del. Durante il periodo degli interventi, per tutte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dell’postale di piazza della Vittoria; Poste:l'di Ronciglione, a Blera arriva lo sportello automatico;postale chiuso per il restyling: da domani apre il container provvisorio; Lavori d'ammodernamento ,temporaneamente l'postale; Guasto all'postale, servizio trasferito in un container; Mulazzano: ilè esploso a ottobre ma l’è ancora chiuso; Approfondisci 🔍

Poste, quattro uffici chiusi in un colpo tra Trivignano, Marghera e Venezia. L'ira di Brugnaro: «Scrivo al Governo»

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - Trivignano era già in bilico. L'ufficio della Cita a Marghera aveva da anni un piede nella fossa, praticamente dai tempi del Covid. Ma l'altro di Marghera - in via Pasini - ...

Uffici postali, chiusure in serie: dopo l’entroterra tocca a Genova

(genova.repubblica.it)

Nelle prossime settimane stop a due sportelli nel Levante, uno in via Assarotti, uno a San Quirico e uno a Multedo. Si punta sulla ...

Poste chiude quattro uffici a Padova città

(mattinopadova.gelocal.it)

Madonna Pellegrina, Abano, Selvazzano, Vigonza, Montagnana e Limena saranno aperti solo di mattina. Il rischio è la scomparsa di 50 posti di lavoro.

Casalmaiocco: l’ufficio postale chiude per un mese

(ilcittadino.it)

Ancora disagi per i cittadini di Casalmaiocco che vorranno utilizzare l’ufficio postale di via Manzoni. Dopo aver sopperito, per quasi un anno, ai servizi postali rivolti ai cittadini di Mulazzano, a ...