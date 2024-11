Ilgiorno.it - Si dimette il vicesindaco. Tania Salamone lo sostituirà

Dimissioni a sorpresa del vicensindaco Saverio Cucinotta (nella foto) dalla giunta comunale di Senago. "Una scelta per motivi di carattere riservato", spiega l'exe assessore con deleghe a sicurezza, polizia locale, protezione civile, cultura, biblioteca, tutela degli animali e scuola. Nessun problema politico con l'esecutivo di centrodestra, il secondo della sindaca Magda Beretta, rieletta nel giugno 2022. "I rapporti con la Giunta sono sempre stati ottimi e non hanno nulla a che vedere con le dimissioni – ha precisato Cucinotta –. Sono stati due anni e mezzo molto formativi in un mondo che non conoscevo e in cui ho cercato di portare tutta la mia esperienza. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere il bene dei cittadini al primo posto. Sarò a disposizione per eventuali consigli o supporti".