Si avvicina il 4 novembre, celebrazioni in città. Ma per qualcuno è «giorno di lutto» - Lunedì prossimo, anche in provincia di Verona sarà celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Giornata che si celebra il 4 novembre per ricordare il giorno in cui nel 1918 con la fine della Prima Guerra Mondiale si completava il processo di unificazione nazionale.Il Veronasera.it - Si avvicina il 4 novembre, celebrazioni in città. Ma per qualcuno è «giorno di lutto» Leggi tutto su Veronasera.it (Veronasera.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lunedì prossimo, anche in provincia di Verona sarà celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Giornata che si celebra il 4per ricordare ilin cui nel 1918 con la fine della Prima Guerra Mondiale si completava il processo di unificazione nazionale.Il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Siil 4, celebrazioni in città. Ma per qualcuno è «giorno di lutto»; ?Lunedì 4in piazza del Duomo arriva il grande albero di Natale; Rischiava di cadere sull'asilo nel bosco, sarà l'albero di Natale di Trento; Lettera aperta al Presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in prossimità del 4; Giornata Unità Nazionale e Forze Armate: le celebrazioni per il IVa Monza; GF anticipazioni 4: prevista l'eliminazione, confronto Shaila-Lorenzo con la casa; Approfondisci 🔍

Lettera aperta al Presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in prossimità del 4 Novembre

(pressenza.com)

Al Presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi si avvicina il 4 Novembre, una data che ricorda le vittime della Grande Guerra del 1915 – 1918. Nel corso della quale – “inutile strage” l’aveva definit ...

4 novembre non festa ma lutto

(peacelink.it)

Pace - Appello di Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo, Movimento Nonviolento e PeaceLink - Onoriamo la memoria di coloro che furono vittime della perdita della ragione ieri come le vittime della ...

Il 4 novembre merita di tornare giornata festiva

(ilrestodelcarlino.it)

Nel 2023 esponenti del governo appena insediato annunciarono la volontà di ripristinare la giornata festiva del 4 Novembre per ridare dignità ad una importante ricorrenza da troppi anni decaduta. Non ...

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate: le celebrazioni per il IV novembre a Monza

(monza-news.it)

Realizzate in collaborazione con la Prefettura di Monza e Brianza: Santa Messa, ritrovo al Ponte dei Leoni e inizio cerimonia ...