Lopinionista.it - Sethu, esce il vinile zootropico di “Tutti i colori del buio” con due inediti

Leggi tutto su Lopinionista.it

(Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)- SAVONA –con la versione fisica in edizione limitata del suo primo album “del” (Carosello Records) in, nei negozi ed e-commerce da oggi, 1° novembre.è uno tra i primissimi artisti italiani a realizzare un: undi qualità premium, unico nel suo genere, che grazie al movimento circolare del giradischi vede la grafica in superficie prendere vita come una piccola opera cinematografica. Ilè impreziosito da una tracklist esclusiva: oltre alle 11 tracce della versione originale, sarà possibile ascoltare suanche il singolo “Croci” con Sally Cruz, la nuova collaborazione con i bnkr44 in “Sottosopra” e l’inedito “Orochimaru” (quest’ultimo brano non verrà pubblicato in digitale e resterà un’esclusiva del). Inoltre ilinclude uno dei 14 poster originali ispirati ai brani del disco.