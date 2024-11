Ilrestodelcarlino.it - Scioperano in massa: licenziato e reintegrato

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Forlì, 1 novembre 2024 – Tutto è cominciato lo scorso 27 settembre quando a El Mehdi Olkama, dipendente della Adapa (ex Sidac) è stata notificato il licenziamento, senza alcuna ragione apparente. L’azienda, che conta 126 dipendenti, è di proprietà di una multinazionale austriaca e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 38 milioni, quindi a dare un senso al licenziamento non ci sarebbero nemmeno eventuali difficoltà economiche. La risposta dei colleghi di Olkama a quella che, inevitabilmente, hanno vissuto come un’ingiustizia, è stata rapida e compatta: hanno organizzato una straordinaria mobilitazione con uno sciopero a singhiozzo di due ore per turno che ha visto una partecipazione che ha superato il 90%. Una pressione che ha spinto l’azienda a rivedere la sua posizione già al secondo giorno di sciopero, aprendo un tavolo di trattativa con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.