Sci Cdm slalom Levi 2024 | quattro i convocati in vista della prima tappa

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Dopo il via alla stagione di sci alpino con ladi Solden, si avvicina l’appuntamento anche con laCoppa del mondo di, che inizierà adomenica 17 novembre. E proprio nella località finlandese si terrà un periodo di allenamento dal 5 al 14 novembre, per il quale il direttore tecnico Massimo Carca ha convocatoazzurri: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Per quanto riguarda gli sci, dopo Solden i gigantisti Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, FilippoVite, Hannes Zingerle e Simon Talacci si alleneranno tra Livigno e Diavolezza tra il 3 e il 6 novembre.