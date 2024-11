Re Carlo cancella Andrea: via stipendio e casa ma lui non vuole sloggiare - Re Carlo taglia lo stipendio da un milione su sterline al principe Andrea. Non dovendo più svolgere "doveri reali", presenziare a cerimonie, partecipare a riunioni ed eventi, non c'è motivo che gli inglesi continuino a pagare il Duca di York, il 64enne fratello del sovrano già "licenziato" due anni fa dalla casa reale dopo il sexy scandalo che lo ha visto coinvolto con la 17enne Virginia Giuffre. La rivelazione è contenuta nel nuovo libro di Robert Hardman "Charles III". "Il monarca, ha dato ordine al Custode del Fondo privato, il direttore finanziario della monarchia, di tagliare la quota annuale personale al fratello minore", spiega lo scrittore britannico. "Il re ha anche deciso di non pagare più il servizio di sicurezza privato del principe". "Il duca non è più un peso finanziario per il sovrano", conferma una fonte da Buckingham Palace. Iltempo.it - Re Carlo cancella Andrea: via stipendio e casa ma lui non vuole sloggiare Leggi tutto su Iltempo.it (Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)- Retaglia loda un milione su sterline al principe. Non dovendo più svolgere "doveri reali", presenziare a cerimonie, partecipare a riunioni ed eventi, non c'è motivo che gli inglesi continuino a pagare il Duca di York, il 64enne fratello del sovrano già "licenziato" due anni fa dallareale dopo il sexy scandalo che lo ha visto coinvolto con la 17enne Virginia Giuffre. La rivelazione è contenuta nel nuovo libro di Robert Hardman "Charles III". "Il monarca, ha dato ordine al Custode del Fondo privato, il direttore finanziario della monarchia, di tagliare la quota annuale personale al fratello minore", spiega lo scrittore britannico. "Il re ha anche deciso di non pagare più il servizio di sicurezza privato del principe". "Il duca non è più un peso finanziario per il sovrano", conferma una fonte da Buckingham Palace.

