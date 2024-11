Gaeta.it - Ognissanti 2023: la primavera anticipata porta i romani al mare

La recente ondata di temperature superiori alla media ha spinto moltia trascorrere la festività disulle spiagge del litorale. Con un clima che ricorda più lache l'autunno, famiglie e gruppi di amici hanno affollato le aree costiere, approfittando delle giornate di sole per godere di momenti di svago all'aperto. Questa situazione ha offerto un'opportunità unica per il relax, l'attività fisica e la socializzazione in un contesto informale. Ostia: una meta affollata per la festa diLa località balneare di Ostia ha visto un incremento significativo di visitatori durante il ponte di. Le spiagge sono state animate da famiglie che, con teli dae sdraio, hanno cercato di sfruttare al massimo il bel tempo per abbronzarsi, nonostante ci si trovi già nel mese di novembre.