Quifinanza.it - NoiPA novembre 2024: stipendi tra sospensioni fiscali, bonus e sorprese in busta paga

Leggi tutto su Quifinanza.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it:è arrivato, e con lui la curiosità (e un po’ di ansia) sui cedolini dei dipendenti pubblici. Stavolta, tra taglie addizionali Irpef in sospensione, i cambiamenti non mancano. I lavoratori potranno finalmente dare un’occhiata al proprioo netto a partire dal primo, con tutte le voci e qualche novità che potrebbe fare la differenza. La pubblicazione dei dati si concluderà entro il 4, ma per il personale della scuola con supplenze brevi il calendario sarà comunicato a breve. Addizionali Irpef, un capitolo che si chiude, temporaneamente A partire da dicembre, le addizionali Irpef comunali e regionali verranno sospese fino al 2025. Nel cedolino di, però, queste trattenute rimangono presenti.