Neonati prematuri: "Vogliamo umanizzare i reparti ospedalieri"

Una fiaba per sostenere l'associazione Prima del tempo che segue i genitori dei bambini nati prematuramente, nella fase di ricovero ospedaliero e al rientro a casa. L'ha scritta Marta Natalucci, 31ene anconetana, madre di Agnese, nata alla fine del sesto mese di gestazione. "Le avventure di Agne e Abù (Giaconi editore ndr) — racconta l'autrice — è stato illustrato da Alice Pandolfi, studentessa del liceo artistico "Mannucci" di Ancona. Il libro – acquistabile on line e i cui proventi sono interamente devoluti all'associazione – ha per protagonisti Agne e il suo cane Abù, con cui la piccola va in giro per la città alla ricerca di un luogo in cui un fragile ulivo nato prematuro possa mettere radici per crescere forte e vigoroso". Una storia di fantasia che diventa metafora potente per raccontare una vicenda personale.