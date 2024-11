Napoli-Atalanta, l’annuncio di Conte su Lobotka: la decisione è chiara - L’infortunio di Stanislav Lobotka si è rivelato più grave del previsto, ne ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa dando anche risposte definitive sul rientro. I partenopei affronteranno l’Atalanta in questa giornata di campionato, continuando il proprio terribile tour de force. Dopo i bergamaschi ci saranno altri nerazzurri da affrontare, l’Inter. In quel di Milano. Nell’ultima partita degli azzurri, a San Siro contro il Milan, il grande assente è stato ancora una volta Stanislav Lobotka. Lo slovacco dopo il problema in nazionale ha saltato ben tre gare e si appresta a non essere convocato nemmeno nella partita contro l’Atalanta di Gasperini. Ne parla Conte in conferenza. Spazionapoli.it - Napoli-Atalanta, l’annuncio di Conte su Lobotka: la decisione è chiara Leggi tutto su Spazionapoli.it (Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’infortunio di Stanislavsi è rivelato più grave del previsto, ne ha parlato Antonioin conferenza stampa dando anche risposte definitive sul rientro. I partenopei affronteranno l’in questa giornata di campionato, continuando il proprio terribile tour de force. Dopo i bergamaschi ci saranno altri nerazzurri da affrontare, l’Inter. In quel di Milano. Nell’ultima partita degli azzurri, a San Siro contro il Milan, il grande assente è stato ancora una volta Stanislav. Lo slovacco dopo il problema in nazionale ha saltato ben tre gare e si appresta a non essere convocato nemmeno nella partita contro l’di Gasperini. Ne parlain conferenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’disu Lobotka: la decisione è chiara; Le probabili formazioni di: dubbio Lobotka per, Gasp ha due ballottaggi; Conferenzapre: seguila su dalle 14.15;, conferenza stampa: dove vederla, data e orario; “Mi ha dato molto fastidio”,non ci sta: l’in conferenza;la sfida nella sfida trae Gasperini; Approfondisci 🔍

Napoli-Atalanta, Antonio Conte in conferenza stampa: «Gasperini un esempio, non sarà sfida scudetto»

(msn.com)

Una vittoria da dimenticare in fretta quella di Milano, perché il ciclo terribile del Napoli di Antonio Conte è appena cominciato. Domenica è il turno dell'Atalanta, poi ...

Napoli, Conte non parla di scudetto: «Siamo all'inizio di un percorso. Lobotka non recupera contro l'Atalanta»

(msn.com)

L’Atalanta per continuare a consolidarsi, Antonio Conte è molto concentrato in vista del match di domenica contro la Dea al Maradona. Il rispetto del Napoli per ...

Napoli: Conte 'sfida scudetto? Noi e Atalanta vogliamo Europa'

(mattinopadova.gelocal.it)

NAPOLI, 01 NOV - "Non so se questa può essere definita una sfida scudetto ma so che il Napoli e l'Atalanta sono quelle squadre che anche l'anno prossimo vorranno entrare in Europa dalla porta principa ...

Conte sullo Scudetto: le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli verso il big match contro l’Atalanta di Gasperini. Le sue parole

(juventusnews24.com)

Verso Napoli–Atalanta, Antonio Conte in conferenza stampa è tornato sulla corsa Scudetto. Juventus a -7 dalla capolista, ecco le parole dell’ex bianconero. CONTE – «Non lo so se può essere definita da ...