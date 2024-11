MotoGP non si corre a Valencia, dopo l’alluvione era impensabile: ora si studiano alternative (Di venerdì 1 novembre 2024) Decisione ufficiale presa da Dorna e Firm: a Valencia non si disputerà l'ultimo GP dell'anno, impossibile davanti all'immane tragedia che ha colpito la Spagna. Adesso si stanno valutando alternative per chiudere il Motomondiale altrove. Fanpage.it - MotoGP non si corre a Valencia, dopo l’alluvione era impensabile: ora si studiano alternative Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Decisione ufficiale presa da Dorna e Firm: anon si disputerà l'ultimo GP dell'anno, impossibile davanti all'immane tragedia che ha colpito la Spagna. Adesso si stanno valutandoper chiudere il Motomondiale altrove.

Motociclismo, Bagnaia: «A Valencia non si corra, non importa del mondiale»

Valencia, città devastata dall’alluvione, è l’ultima tappa del Mondiale MotoGp. «Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vince ...

Nel 2024 il GP di Valencia non si correrà, l’alternativa è da confermare

In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP™ è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di gra ...

MotoGp e catastrofe climatica, cancellata la tappa di Valencia. “Ultimo round del 2024, con una nuova sede e date”

Dopo gli appelli e le polemiche è stato deciso che non ci sarà la gara. “La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia” si legge in un lungo comunicato gli organizzatori del Mondiale della MotoGp ...

Bagnaia: «A Valencia non corro, nemmeno se mi costa il Mondiale di MotoGp»

non si deve disputare lì la gara che chiuderà la stagione il 17 novembre. «Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico, visto cosa sta succedendo, ...