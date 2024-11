MotoGP GP Malesia 2024 Marquez | Tanto da fare per essere tra i migliori domenica

Tanto da fare per essere tra i migliori domenica“. Così Marc Marquez dopo il decimo posto nella Practice del GP di Malesia 2024 di MotoGP. Il fratello Alex, invece, ha dichiarato: “È stata una giornata dura per il gran caldo, ma è stato un venerdì positivo. Domani serve un altro passo avanti, fare una buona qualifica e continuare a lavorare”. A dover passare dal Q1, invece, sono i piloti del team VR46, Marco Bezzecchi e Andrea Iannone. “La sensazione alla guida rispetto ai test è migliorata, ma le difficoltà sono simili a quelle riscontrate a febbraio, con la moto che non gira. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: “Spesso a Sepang si soffre il primo giorno, e oggi non ha fatto eccezione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo perché siamo in Q2, ma c’èdapertra i“. Così Marcdopo il decimo posto nella Practice del GP didi. Il fratello Alex, invece, ha dichiarato: “È stata una giornata dura per il gran caldo, ma è stato un venerdì positivo. Domani serve un altro passo avanti,una buona qualifica e continuare a lavorare”. A dover passare dal Q1, invece, sono i piloti del team VR46, Marco Bezzecchi e Andrea Iannone. “La sensazione alla guida rispetto ai test è migliorata, ma le difficoltà sono simili a quelle riscontrate a febbraio, con la moto che non gira.

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pecco Bagnaia, 1° al venerdì: "Giornata positiva. Jorge Martin è stato più costante"

Tuttavia il rivale Jorge Martin ha mostrato un passo migliore. Si riparte da loro due, anche in Malesia, come per tutto il 2024. Queste le parole di Bagnaia a Sky: "Domani faremo uno step in avanti.

Il GP della Malesia, da Shah Alam a Sepang: un posto che non mi piace più

La MotoGP fa tappa in Malesia, a Sepang, il circuito dove si corre dal 1999 e dove ha perso la vita Marco Simoncelli. Prima si correva a Shah Alam, un circuito molto più intimo e con strutture meno ...

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pre-qualifiche: Pecco Bagnaia e Jorge Martin davanti a tutti [RISULTATI]

La sfida Martin-Bagnaia riparte alla grande. In Malesia, penultimo appuntamento del 2024, Pecco Bagnaia è primo al termine del venerdì e Jorge Martin è secondo. Eppure per Bagnaia non è stato un ...

MotoGP | Gp Malesia Day 1, Bezzecchi: “Peccato per la Q2, persa per pochissimo”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team - Marco Bezzecchi non è riuscito a centrare l'accesso diretto in Q2 al Sepang International Circuit, tracciato che ospita il Gran Premio della Malesia, penult ...