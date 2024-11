Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo il successo di The Invisible Man del 2020, Leigh Whannell torna con un nuovo capitolo dell’universo dei mostri Universal, il tanto atteso Wolf Man. Grazie alla Blumhouse, che punta a ridare nuova vita ai classici del cinema horror con uno stile innovativo e budget contenuti, il regista spera di spaventare ed emozionare il pubblico come mai prima d’ora. Con una visione decisa e un’attenzione all’atmosfera, Whannell si è espresso al recente BlumFest, durante il New York Comic Con 2024, rivelando l’intento di creare un film che possa lasciare un segno duraturo. Il Rilancio dei Mostri della Universal: Una Nuova Direzione Dopo il fallimento del progetto Dark Universe lanciato con The Mummy di Tom Cruise, la Universal ha scelto di puntare su film indipendenti e più autoriali per rilanciare i suoi mostri iconici. Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Wolf Man Leigh Whannell vuole “spaventare a morte” il pubblico Leggi tutto su Mistermovie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mistermovie.it: Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo il successo di The Invisible Man del 2020,torna con un nuovo capitolo dell’universo dei mostri Universal, il tanto attesoMan. Grazie alla Blumhouse, che punta a ridare nuova vita ai classici del cinema horror con uno stile innovativo e budget contenuti, ilspera died emozionare ilcome mai prima d’ora. Con una visione decisa e un’attenzione all’atmosfera,si è espresso al recente BlumFest, durante il New York Comic Con 2024, rivelando l’intento di creare un film che possa lasciare un segno duraturo. Il Rilancio dei Mostri della Universal: Una Nuova Direzione Dopo il fallimento del progetto Dark Universe lanciato con The Mummy di Tom Cruise, la Universal ha scelto di puntare su film indipendenti e più autoriali per rilanciare i suoi mostri iconici.

Il regista Leigh Whannell, parlando al New York Comic Con, ha chiarito che la versione mostrata nel parco a tema era una rappresentazione “semplificata” del personaggio. Whannell ha rassicurato i fan ...

Nel film che segue L'uomo invisibile nell'Universo di mostri della Blumhouse, i realizzatori intendono rileggere un'icona della tradizione alla luce della modernità ...

Dopo L'uomo invisibile del 2020, Leigh Whannell nel 2025 ci offrirà Wolf Man, un nuovo reboot di uno dei miti Universal: già attore e cosceneggiatore dell'originale Saw, Whannell da qualche ...