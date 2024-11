Ilgiorno.it - Milano, il tram di Natale è pronto a partire: un viaggio alla scoperta delle bellezza

(Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Assaggio disulBottega Veneta in giro per la città di. Si inizia l'8 novembre alle 13 dfermata di via Cesare Cantù 2 (MM Cordusio e Duomo), punto di partenza e arrivo per un percorso gratuito della durata di 30 minuti a bordo del ‘gamba de legn’, storico mezzo di trasporto milanese, di colore rosso e oro. Durante il, le persone a bordo potranno vedere i luoghi più suggestivi del centro città ma anche scoprire tante idee regalo cosmetiche per tutte le tasche e per tutte le esigenze, di cui una selezione sarà in vendita speciale anche sul. L’iniziativa prosegue sino al 17 novembre. L'azienda cosmetica è nata nel 1972 nel senese, a Pienza, come piccola erboristeria e sin dall'inizio si è impegnata nella ricerca di prodotti cosmetici a base di principi attivi naturali.