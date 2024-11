Thesocialpost.it - Meteo, caldo anomalo in Italia, poi torna il gelo: le previsioni

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it:e bel tempo in, in un inizio novembre che sembra quasi un periodo estivo. Giornate stabili e in prevalenza soleggiate sono favorite dall’anticiclone, che sta proteggendo l’. Come riportato da 3b, per il weekend sono previste temperature miti e assenza di precipitazioni in quasi tutto il Paese. È solamente a partire dalla giornata di domenica 3 novembre che, secondo gli ultimi modellirologici, si assisterà a un deciso calo delle temperature, con glini che dovranno prepararsi a drastici cambiamenti.Leggi anche: Spagna devastata, oltre 150 morti. La tragedia non ha fine Per il 1 novembre lesono di tempo stabile al nord e al centro, con cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Venti da direzioni variabili. Al sudgeneralmente stabile dal mattino e fino a sera, cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque.