Maxi albero instabile | Bayesian i documenti tecnici e l' inchiesta del Nyt

A far affondare il Bayesan al largo di Palermo, il 19 agosto scorso, sarebbe stato soprattutto il suo maxi e unico albero, che lo rendeva instabile. A sostenerlo è il New York Times, che ha condotto una puntigliosa inchiesta attraverso documenti tecnici di costruzione della barca e simulazioni computerizzate dei movimenti dello yacht di lusso del miliardario Michael Linch. Il Bayesan, scrive il Nyt, era un'eccezione nella serie di yacht superlusso della Perini Navi, che hanno due alberi invece che uno solo. Fu l'acquirente originale, un uomo d'affari olandese, a insistere per un singolo albero, che sarebbe stato più alto di al mondo. Ma, secondo il Nyt, tale decisione ha finito per rendere l'imbarcazione molto più vulnerabile rispetto ad altri superyacht. Oltre a essere eccezionalmente alto, più di 72 metri, era anche molto pesante, diverse tonnellate di alluminio.

L’imbarcazione di lusso, lunga 56 metri, è affondata il 19 agosto 2024 nelle acque di Porticello, in provincia di Palermo.

