Firenze, 1 novembre 2024 – Il giorno dopo l'ultima recita del 2 novembre di Madama Butterfly che lo vede impegnato nella parte di Sharpless, domenica 3 novembre in Sala Mehta, alle ore 17 Nicola Alaimo è protagonista, insieme al maestro Matteo Parmeggiani e all'Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, di un concerto dedicato a Gaetano Donizetti con l'esecuzione di arie e sinfonie del compositore bergamasco. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini. Parlando del concerto, Nicola Alaimo ha sottolineando come abbia sempre sentito Gaetano Donizetti un compositore molto affine a sé: "Ho sempre considerato Donizetti un autore molto adatto alla mia vocalità e l'ideale connubio fra Rossini e Verdi.

Maggio Fiorentino, concerto di canto Tutto Donizetti con il baritono Nicola Alaimo

Firenze, 1 novembre 2024 – Il giorno dopo l'ultima recita del 2 novembre di Madama Butterfly che lo vede impegnato nella parte di Sharpless, domenica 3 novembre in Sala Mehta, alle ore 17 Nicola Alaimo

