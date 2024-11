Thesocialpost.it - Litiga con la moglie, scende dall’auto e scompare: paura per Sergio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Torino – Un momento di tensione, una lite in auto e poi il silenzio. Sono ormai passati due giorni dalla scomparsa diBrogiato, 52 anni, di San Mauro Torinese, sparito nel nulla dopo essere scesoin corso Siccardi, nel centro di Torino, durante una discussione con la. L’uomo ha lasciato in macchina il marsupio con il telefono e il portafoglio, allontanandosi senza più dare notizie. Non essendo rientrato né avendo contattato la famiglia, laha presentato denuncia ai carabinieri, lanciando un appello attraverso i media e il programma televisivo “Chi l’ha visto?”. L’episodio e i dettagli della scomparsa La vicenda ha avuto inizio martedì, quandoe laSimona si trovavano in auto, diretti verso l’ufficio di lei, e hanno iniziato a discutere. Una lite come tante, legata a questioni di lavoro, sembrava nulla di grave.