Lanazione.it - L’antenna a Cortenuova. Parte petizione popolare per fermare l’installazione

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: I comitati di Stop5gEmpoli-Valdelsa, le Mamme di “News a tutto Gas” e i Comitati antenna Empoli-Valdelsa hanno annunciato una raccolta di firme rivolta a tutti i residenti di Empoli per chiedere “la revoca o l’annullamento dell’atto SUAP numero 57 del 6 settembre 2024 con cui l’amministrazione ha rilasciato l’autorizzazione perdi un’antenna per la telefonia mobile a“. A spingere verso lai comitati stessi è stata la notizia che ieri mattina, come scrivono in una nota, "un gruppo di tecnici delle compagnie telefoniche ha fatto un sopralluogo dove deve essere installata, scoprendo la presenza di un collettore fognario". Scoperta non insignificante. "Quello che sorprende – continua la nota – è che questo non sia emerso in fase di rilascio dell’autorizzazione dadell’amministrazione".