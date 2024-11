Talpa torna in TV dopo sedici anni di assenza. Il debutto è fissato per martedì 5 novembre 2024, in prima serata su Canale 5, con una conduzione tutta nuova affidata a Diletta Leotta. Ma le novità non finiscono qui. Mediaset ha scelto di rivoluzionare il format, adattandolo alle nuove abitudini di fruizione del pubblico, che sempre più spesso si sposta verso le piattaforme di streaming. Il risultato? Un reality ibrido che gioca su due fronti: televisivo e digitale. Per questa quarta edizione, La Talpa con Diletta Leotta si presenta con una formula completamente ridisegnata. A differenza delle passate stagioni, non ci saranno uno studio fisso né una diretta TV. Al contrario, il reality si svilupperà su due piattaforme con modalità di racconto distinte. Tvpertutti.it - La Talpa oggi su Mediaset Infinity, quando inizia su Canale 5: data e video Leggi tutto su Tvpertutti.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tvpertutti.it: L'attesa è finalmente giunta al termine: Latorna in TV dopo sedici anni di assenza. Il debutto è fissato per martedì 5 novembre 2024, in prima serata su5, con una conduzione tutta nuova affia Diletta Leotta. Ma le novità non finiscono qui.ha scelto di rivoluzionare il format, adattandolo alle nuove abitudini di fruizione del pubblico, che sempre più spesso si sposta verso le piattaforme di streaming. Il risultato? Un reality ibrido che gioca su due fronti: televisivo e digitale. Per questa quarta edizione, Lacon Diletta Leotta si presenta con una formula completamente ridisegnata. A differenza delle passate stagioni, non ci saranno uno studio fisso né una diretta TV. Al contrario, il reality si svilupperà su due piattaforme con modalità di racconto distinte.

