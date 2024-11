Ilgiorno.it - La farmacia: tutti ne parlano, nessuno la vuole

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:sì o no al quartiere Don Bosco? Un progetto di dodici anni fa puntava a ricavare spazi nell’ex supermercato di viale Cairo, promosso dalla vecchia Amministrazione di centrosinistra. Successivamente messo nel cassetto, ora il piano è diventato nuovo tema di confronto. L’Esecutivo di centrodestra, innanzitutto, non intende prendere in considerazione alcuna ipotesi di aprire un punto vendita di farmaci a valenza pubblica. "Il progetto non starebbe in piedi sotto il profilo della sostenibilità economica", spiega il capogruppo leghista in Consiglio comunale Mara Fontanella, che porta a esempio la vendita dellacomunale avvenuta quasi trent’anni fa perché non vi erano più i presupposti per mantenerla nel patrimonio pubblico. "E nemmeno il privato sembra voglia arrivare, tenuto conto che il bando promosso dalla Regione a suo tempo andò deserto.