La coppia di genitori nei guai in Argentina per la maternità surrogata | Tanti italiani scapperanno all’estero

coppia italiana fermata in aeroporto a Buenos Aires con una bambina nata da maternità surrogata rischia un procedimento penale in Italia. Fabio, medico oncologo di Padova, e l'infermiere Gaetano hanno avuto l'affido temporaneo della neonata. Ma intanto gli agenti in borghese li seguono quando vanno al supermercato o al bar. La bimba è nata il 10 ottobre. Mentre l'ex parlamentare del Pdl Maurizio Paniz, oggi loro avvocato, dice che non viene contestato alcun reato a loro carico. Ma intanto i loro passaporti sono stati sequestrati. Perché gli investigatori sospettano che fossero d'accordo con l'organizzazione che ha fatto pagare 5.500 euro per la gestazione per altri. «In questa storia non c'entrano nulla. Qualcuno ha approfittato del loro amore», dice invece chi li conosce.

La coppia italiana con la bimba nata da maternità surrogata è bloccata in Argentina

La piccola è stata affidata ai due uomini, un oncologo di Padova e il suo compagno, che però al momento non possono lasciare il Paese ...

Ecco perché i genitori fermati in Argentina non saranno perseguibili

L’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Coscioni, ha commentato il fermo di una coppia italiana in Argentina, paese in cui la gravidanza per altri (gpa) non è vietata ma soggetta a ver ...

Maternità surrogata: coppia bloccata in Argentina. Ma i due uomini non sono in arresto

Una coppia - due uomini italiani - è stata fermata in Argentina con una bambina nata dalla gestazione per altri in Argentina. La bimba è stata affidata ai due italiani che, non sono in arresto, ma nel ...

Una coppia di uomini italiani che aveva fatto ricorso alla GPA è stata bloccata in Argentina

Perché è stata aperta un'indagine sul loro caso; la legge che ha reso la pratica “reato universale” però non c'entra ...