Inzaghi all’Inter ha sfruttato la scia del lavoro di Conte Corsera

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it:versus. Il Corriere della Sera mette a confronto i due allenatori primi in classifica Antonioè l’allenatore ideale di Beppe Marotta dai tempi della Juve, Simonelo è diventato con il tempo e dopo aver vissuto, nella sua prima stagione milanese, momenti complicati. Antonio tornerà a Milano per la seconda volta in pochi giorni, ma questo viaggio vale di più e non perché la partita sarà più complicata, quanto per le implicazioni psicologiche che comporta.ha fatto grande l’Inter, conquistando la gente nerazzurra nonostante il passato juventino e ha regalato agli Zhang il primo scudetto della loro storia. L’Inter l’ha lata sul più bello, credendo che le difficoltà economiche della proprietà cinese, reali ma abilmente mascherate daldi Marotta (e Ausilio), avrebbero depotenziato la squadra. Se ha un difetto,, forse è l’impazienza.