arrestato dai carabinieri della Compagnia Bologna centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato rintracciato dai militari nel contesto di Bolognatoday.it - In casa con 3 chili di droga e 13mila euro in contanti: arrestato Leggi tutto su Bolognatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bolognatoday.it: QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn italiano sulla trentina, incensurato e disoccupato, è statodai carabinieri della Compagnia Bologna centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato rintracciato dai militari nel contesto di

Operazione antidroga dei Carabinieri: un italiano sulla trentina già sospettato è stato identificato dai militari. Poi la perquisizione nella sua abitazione ...

Tre chili di hashish in casa a Mestre: 26enne agli arresti domiciliari

Un giovane mestrino è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’ingente quantitativo di droga e 8.170 euro in contanti ...

Nascondeva in casa oltre 3 chili di droga, 41enne arrestato a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Nascondeva in casa oltre 3 chili di droga. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato che hanno arrestato, a Palermo, un 41enne palermitano, ritenuto ...

Aveva in casa 3 chili e mezzo di droga e un arsenale: chiesta una condanna a 8 anni

(latinatoday.it)

Il giorno del suo arresto nel corso della perquisizione da parte dei carabinieri nella sua abitazione nel quartiere Toscanini sono stati trovati 3 chili e 600 ... grammi di hashish. La droga era ...