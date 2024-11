mesi sono stati recuperati oltre 400 chili di rifiuti nel mare compreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell’Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d’oro, partita lo scorso agosto e destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, grazie al supporto delle amministrazioni comunali delle tre città interessate. Nel lasso di tempo intercorso tra agosto e ottobre, il Flag Litorale Miglio d’Oro, in collaborazione con Garbage Ancona Srl, ha infatti realizzato le attività previste dal progetto “Operazione Litorale”, che ha quale obiettivo quello di migliorare la pulizia e la qualità ambientale delle acque marine. Le operazioni sono state condotte a bordo di un battello ecologico Classe Pelikan, garantendo interventi mirati ed eco-sostenibili nelle acque antistanti Torre del Greco, Ercolano, e Portici. Anteprima24.it - In 3 mesi recuperati in mare nel Napoletano 400 chili di rifiuti Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 2 minutiIn tresono statioltre 400dinelcompreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell’Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d’oro, partita lo scorso agosto e destinata a proseguire anche nelle prossime settimane, grazie al supporto delle amministrazioni comunali delle tre città interessate. Nel lasso di tempo intercorso tra agosto e ottobre, il Flag Litorale Miglio d’Oro, in collaborazione con Garbage Ancona Srl, ha infatti realizzato le attività previste dal progetto “Operazione Litorale”, che ha quale obiettivo quello di migliorare la pulizia e la qualità ambientale delle acque marine. Le operazioni sono state condotte a bordo di un battello ecologico Classe Pelikan, garantendo interventi mirati ed eco-sostenibili nelle acque antistanti Torre del Greco, Ercolano, e Portici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In 3innel Napoletano 400 chili di rifiuti; Come funzionano i centri italiani per migranti in Albania; Naufragio nel mar Jonio, la Guardia costiera ha recuperato 3 corpi; Dopo 3ha un nome il bambino ritrovato morto nei pressi del pontile ex Sir; A Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013; Mediterraneo centrale: Unhcr, a giugno arrivi stabili rispetto al mese precedente. 90 morti e dispersi in, 3 ogni giorno; Approfondisci 🔍

In 3 mesi recuperati in mare nel Napoletano 400 chili di rifiuti

(ansa.it)

In tre mesi sono stati recuperati oltre 400 chili di rifiuti nel mare compreso tra Torre del Greco e Portici. È il bilancio dell'Operazione Litorale promossa dal Flag Miglio d'oro, partita lo scorso ...

“Mare pulito” 2024, recuperate tonnellate di rifiuti

(zoom24.it)

Il risultato delle attività promosse dalla Regione Calabria. Migliaia di controlli e prelievi, missioni eseguite con droni aerei e marini ...

Come si recuperano 3 debiti???

(skuola.net)

Devi capire che l'unico modo che hai per recuperare tre debiti è studiare ... Studia un po' ogni giorno, cercando anche di uscire (o andare al mare) per far svagare la mente.

Gallipoli: liberate in mare 3 tartarughe caretta caretta

(leccesette.it)

Sono state rilasciate al largo del porto di Gallipoli le tartarughe marine della specie caretta caretta che erano state recuperate ... in mare in difficoltà a causa della plastica che aveva ingerito.