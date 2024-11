Linkiesta.it - I Patrioti dell’Europa illiberale in fremente attesa di Trump

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: Elon Musk, l’uomo che ha trasformato la mia timeline twitter (e immagino anche la vostra) in un ricettacolo di immondizia nazistoide, inondandomi delle farneticazioni di gente che non seguo e che non avrei mai voluto seguire, a cominciare da lui e dal suo amico Donald, sostiene di combattere per la libertà di espressione. Il presidente slovacco Robert Fico, che sta usando il recente attentato da lui subito come pretesto per scatenare una violenta campagna contro l’opposizione, controllare la pubblica amministrazione e ridurre l’autonomia dell’informazione e dei poteri indipendenti, secondo uno schema che noi italiani dovremmo conoscere bene, dice che «nell’Unione europea il diritto al dissenso ha cessato di esistere».