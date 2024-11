Lanazione.it - I consumi tornano a salire: "Mai abbassare la guardia"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "La crescita del potere d’acquisto e l’impennata demografica che riguardano Prato autorizzano a pensare ad un 2025 positivo, ma per tornare ai livelli pre- Covid con iserve ripristinare la fiducia delle persone". Lo dice il presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani, commentando lo studio suiregionali diffuso nei giorni scorsi dalla Confederazione nazionale. Nelle parole di Spampani si legge un cauto ottimismo rispetto all’anno che comincerà fra un paio di mesi. "A Prato, come in tutta la Toscana, ie il Pil salgono rispetto ad un anno fa, ma ancora non sono tornati ad attestarsi ai livelli pre-pandemici – prosegue Spampani –. Questo significa che il tessuto economico è ancora fragile e che dobbiamo continuare a lavorare per rinsaldarlo.