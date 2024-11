Digital-news.it - Formula 1 2024, in diretta GP Brasile Sky Sport e NOW, Interlagos Sprint LIVE in chiaro TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana da vivere tutto d'un fiato. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre appuntamento dal mattino alla sera con il Motomondiale in Malesia, la F1 in, e il WEC in Bahrain.F1 IN– Terzo appuntamento consecutivo per la1, che arriva inper il GP di San Paolo, da vivere su SkyUno, SkyF1, Sky4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel clima del GP con la conferenza stampa dei piloti, alle 16.30. Venerdì, oltre alle prove libere, e già giorno di qualifiche, grazie al format dellache torna a: prima sessione in programma alle 15.30 mentre la lotta alla pole della gara breve scatterà alle 19.30. Sabato laalle 15, mentre le qualifiche per la gara scatteranno alle 19. Domenica il GP, con il semaforo verde che scatterà alle 18.