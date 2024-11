Federico Chiesa potrebbe tornare in serie A già a gennaio. Un'ipotesi che prende piede settimana dopo settimana: l'azzurro ha giocato soltanto 78 minuti con il Liverpool, il tecnico Slot lo ha già sostanzialmente bocciato. Nel nostro campionato fa gola a molte squadre un eventuale prestito. Liberoquotidiano.it - Federico Chiesa, clamoroso ritorno in Italia: c'è già la data, quando arriva Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it:potrebbe tornare in serie A già a gennaio. Un'ipotesi che prende piede settimana dopo settimana: l'azzurro ha giocato soltanto 78 minuti con il Liverpool, il tecnico Slot lo ha già sostanzialmente bocciato. Nel nostro campionato fa gola a molte squadre un eventuale prestito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in Italia? C'è già la data, quando arriva; Calciomercato Milan –ha deciso: poco fa l’annuncio! / News; Calciomercato,può tornare in Italia! | Serie A;, torna in Serie A! C’è già la formula; ", ci sono aspettative non razionali":dalla Turchia; Possibile scambio-Dybala, chiesto a Ramadani di mediare (Semeraro); Approfondisci 🔍

Calciomercato Milan – Clamoroso, Chiesa ha deciso: poco fa l’annuncio! / News

(ilmilanista.it)

Attenzione alle ultime news di calciomercato che parlano di Federico Chiesa, accostato con insistenza al Milan: arrivano nuove conferme ...

Chiesa al Milan? Se ne parla, ma a una sola condizione: l’idea clamorosa per gennaio

(calcioblog.it)

Federico Chiesa in Italia a gennaio, al Milan? Se ne parla, ma a una sola condizione: ecco l’idea clamorosa per gennaio. Nel mondo del calcio, i venti di mercato iniziano a spirare ben prima dell’aper ...

Calciomercato, clamoroso: Chiesa può tornare in Italia! | Serie A

(juvenews.eu)

Nuove indiscrezioni riguardanti il calciomercato iniziano a circolare in maniera super-insistente. Occhio ad una voce su Federico Chiesa ...

Chiesa in prestito a gennaio, accordo con un club in Italia

(calciomercatoweb.it)

Sembra già finita l'avventura di Federico Chiesa al Liverpool. Il calciatore italiano approdato al club inglese le ultime settimane della scorsa estate di calciomercato è pronto a tornare in Serie A ...