Elezioni Usa sostenitori Trump indossano sacchi della spazzatura a un evento elettorale

Decine di sostenitori di Donald Trump hanno indossato sacchi della spazzatura e giubbotti da netturbini venerdì a un evento elettorale del candidato repubblicano nei sobborghi di Detroit: è la loro risposta al discusso commento del presidente americano Joe Biden, che avrebbe definito i fan del tycoon come "spazzatura". Un uomo indossava una maglietta che riportava semplicemente la scritta "Garbage" (spazzatura). "Indosso il giubbotto perché voglio che tutti sappiano che non sono un pezzo di spazzatura," ha detto Judy Steele, una sostenitrice di Trump della vicina Macomb Township. "Sarò io a portare fuori la spazzatura, e saranno tutti i Democratici. Non siamo spazzatura. Penso che lo siano loro." L'evento si è tenuto al Macomb Community College di Warren, Michigan.

Elezioni Usa, sostenitori di Trump indossano sacchi della spazzatura a un evento elettorale

(LaPresse) Decine di sostenitori di Donald Trump hanno indossato sacchi della spazzatura e giubbotti da netturbini venerdì a un evento elettorale

Elezioni Usa 2024: gli aggiornamenti in tempo reale

"Credo nel potere delle donne" e "dei latini" perché "insieme facciamo la differenza in queste elezioni", ha detto denunciando ancora una volta i commenti razzisti contro i latinos da parte dei

Harris-Trump, chi vincerà le elezioni? Cosa dicono gli ultimi sondaggi: testa a testa in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin

Chi vincerà le elezioni Usa 2024? Testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. In attesa del 5 novembre, ogni sondaggio è utile come

Elezioni Usa 2024, gaffe di Biden: fan di Trump "spazzatura". Harris si dissocia

Il presidente degli Stati Uniti, durante un comizio, aveva definito i sostenitori del candidato repubblicano come "spazzatura", suscitando le dure reazioni di Vance e dello stesso tycoon La candidata