Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 2 Trailblazers Elenco Carte Pionieri Della Seconda Squadra

Leggi tutto su Fifaultimateteam.it

(Fifaultimateteam.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato annunciato. Lespecialisaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 1° Novembre. Scopri gli oggetti, dedicati alle stelle di questo inizio stagione che stanno dando spettacolo oltre ogni aspettativa. Le prestazioni di ciascun oggetto Pioniere sono premiate con nuovi bonus agli stili di gioco in Ultimateche assegnano loro le nuove abilità distintive messe in mostra in campo. Ogni stile di gioco aumenta il realismo e l’unicità di un giocatore e lo aiuta a distinguersi in campo. La softwarehouse canadese durante l’eventorilascerà tante altrespeciali a tema tramite SBC ed Obiettivi.